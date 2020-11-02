Украинский полузащитник Евгений Шахов забил дебютный гол за АЕК и принес афинянам победу над критским ОФИ (2:1) в 7 туре греческой Суперлиги.

При счете 1:1 воспитанник "Днепра" отличился на 74-й минуте после отличного прохода по флангу. Это его дебютный гол за АЕК в 9-й игре за клуб, пишет 24 канал.

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Финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев, которые поднялись на третью строчку турнирной таблицы, ОФИ – 10-й.

Отметим также, что другой украинец из АЕК Дмитрий Чигринский встречу с ОФИ пропускал из-за травмы.

АЕК – ОФИ видеообзор матча

Коротко о Евгении Шахове: