Дебютный гол Шахова принес АЕКу победу в чемпионате Греции: видео
Украинский полузащитник Евгений Шахов забил дебютный гол за АЕК и принес афинянам победу над критским ОФИ (2:1) в 7 туре греческой Суперлиги.
При счете 1:1 воспитанник "Днепра" отличился на 74-й минуте после отличного прохода по флангу. Это его дебютный гол за АЕК в 9-й игре за клуб, пишет 24 канал.
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Финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев, которые поднялись на третью строчку турнирной таблицы, ОФИ – 10-й.
Отметим также, что другой украинец из АЕК Дмитрий Чигринский встречу с ОФИ пропускал из-за травмы.
АЕК – ОФИ видеообзор матча
Коротко о Евгении Шахове:
- Он является воспитанником "Днепра", где и провел значительную часть своей карьеры. За клуб из одноименного города он сыграл 94 матча, в которых забил 11 голов, за более чем 10 лет.
- Впоследствии перешел в греческий ПАОК в 2016 году и остался там на 3 сезона. За это время сыграл в 64 матчах, забив 12 мячей. Тогда перешел в итальянский "Лечче" – 24 матча и один гол за сезон в Серии А.
- После вылета "Лечче" вернулся в Грецию, на этот раз в АЕК. Также Евгений Шахов наиграл 70 матчей за молодежные и юношеские сборные Украины. В первой команде провел 7 матчей, отметившись однажды – в воротах Сербии.
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