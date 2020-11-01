Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук трижды забил "Васланд-Беверену" в 11-м туре чемпионата Бельгии.

Перфоманс Яремчука

Украинский нападающий Роман Яремчук забил второй мяч своей команды в этом матче на 29-й минуте, пройдя защитные редуты с центра поля. А затем довел счет до разгромного на 37-й минуте (3:0), пишет 24 канал.

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Еще один гол пяткой от украинского форварда в начале матча не был засчитан. Зато на 44-й минуте Яремчук оформил хет-трик.

Видео голов Яремчука

Відео скасованого голу Яремчука

Результативность Яремчука