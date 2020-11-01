Первый в карьере: Яремчук оформил хет-трик за 15 минут в матче с "Васланд-Бевереном" – видео
Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук трижды забил "Васланд-Беверену" в 11-м туре чемпионата Бельгии.
Перфоманс Яремчука
Украинский нападающий Роман Яремчук забил второй мяч своей команды в этом матче на 29-й минуте, пройдя защитные редуты с центра поля. А затем довел счет до разгромного на 37-й минуте (3:0), пишет 24 канал.
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Еще один гол пяткой от украинского форварда в начале матча не был засчитан. Зато на 44-й минуте Яремчук оформил хет-трик.
Видео голов Яремчука
Відео скасованого голу Яремчука
Результативность Яремчука
- Ранее в сезоне был дубль в ворота "Берсхота" (5:1) 4 октября.
- 24-летний футболист забил 7 мячей и сделал 2 ассиста в 13 встречах.
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