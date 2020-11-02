Український півзахисник Євген Шахов забив дебютний гол за АЕКі принніс афінянам перемогу над крітським ОФІ (2:1) у 7 турі грецької Суперліги.

За рахунку 1:1 вихованець "Дніпра" відзначився на 74-й хвилині після відмінного проходу по флангу. Це його дебютний гол за АЕК у 9-й грі за клуб, пише 24 канал.

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Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів, які піднялись на третю сходинку турнірної таблиці, ОФІ – 10-й.

Зазначимо також, що інший українець з АЕКа Дмитро Чигринський зустріч з ОФІ пропускав через травму.

АЕК – ОФІ відеоогляд матчу

Коротко про Євгена Шахова: