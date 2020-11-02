Дебютний гол Шахова приніс АЕКу перемогу у чемпіонаті Греції: відео
Український півзахисник Євген Шахов забив дебютний гол за АЕКі принніс афінянам перемогу над крітським ОФІ (2:1) у 7 турі грецької Суперліги.
За рахунку 1:1 вихованець "Дніпра" відзначився на 74-й хвилині після відмінного проходу по флангу. Це його дебютний гол за АЕК у 9-й грі за клуб, пише 24 канал.
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Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів, які піднялись на третю сходинку турнірної таблиці, ОФІ – 10-й.
Зазначимо також, що інший українець з АЕКа Дмитро Чигринський зустріч з ОФІ пропускав через травму.
АЕК – ОФІ відеоогляд матчу
Коротко про Євгена Шахова:
- Він є вихованцем "Дніпра", де й провів значну частину своєї кар'єри. За клуб з однойменного міста він награв 94 матчі, в яких забив 11 голів, за понад 10 років.
- Згодом перейшов у грецький ПАОК у 2016 році й залишився там на 3 сезони. За цей час зіграв у 64 матчах, забивши 12 м'ячів. Тоді перейшов в італійський "Лечче" – 24 матчі й один гол за сезон у Серії А.
- Після вильоту "Лечче" повернувся в Грецію, цього разу в АЕК. Також Євген Шахов награв 70 матчів за молодіжні і юнацькі збірні України. У перші команді провів 7 матчів, відзначившись одного разу – у воротах Сербії.
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