Украинец Середа опередил россиянина и стал чемпион мира по прыжкам в воду среди юниоров

Еще одной наградой пополнилась украинская копилка на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду. Талантливый 15-летний Алексей Середа принес нашей стране "золото".

Третье "золото" для Украины

Сборная Украины уже получила свою пятую награду юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду. Алексей Середа стал автором третьего "золота" Украины на турнире в Киеве.

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15-летний спортсмен стал лучшим в индивидуальном прыжке с 10-метровой вышки. Середе удалось уверенно опередить соперников из России и Германии, занявших второе и третье места соответственно.

Призеры по прыжкам с вышки 10 метров (в баллах)

Алексей Середа (Украина) – 484.60

Максим Гулидов (Россия) – 427.55

Эйкерманн Григорчук (Германия) – 408.70

Еще один украинский Даниил Аванесов заработал 402.85 очков и получил деревянную медаль. От до последнего прыжка претендовал на "бронзу", но в итоге занял 4-ю позицию.

Напомним, что Середа в свои юные годы уже принял участие в Олимпийских играх-2020. В Токио Алексей занял высокое 6-е место, заработав 461.70 баллов. Аналогичным образом украинец выступил в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

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