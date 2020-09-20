Украинский паркурщик Александр Титаренко установил рекорд, выполнив известный трюк tunnel flip.

Изначально Александр планировал сделать стандартный tunnel flip с одной платформы на другую, но на максимальном расстоянии. Потом возникла идея с автобусами, а в конце концов их заменили большие грузовики, сообщает Sport.ua.

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Первая попытка оказалась не только неудачной, но и привела к серьезной травме. "В первый раз я определял расстояние буквально на глаз. Не рассчитал длину, не долетел и ударился коленом".

После прошлогодней травмы пришлось долго восстанавливаться. Но это лишь добавило мотивации для нового рекорда, который Титаренко успешно установил этим летом. Рекорд официально зафиксировала Книга рекордов Украины.

Видео прыжка

Главные параметры рекордного прыжка Александра Титаренко

Скорость автовозов – 20-25 км/ч.

Расстояние от одного автовоза до другого – 3.5 м.

Общее расстояние прыжка (отрыв – приземление) – 5.2 м.