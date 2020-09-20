Український паркурист Олександр Тітаренко встановив рекорд, виконавши відомий трюк Tunnel flip.

Спочатку Олександр планував зробити стандартний tunnel flip з однієї платформи на іншу, але на максимальній відстані. Потім виникла ідея з автобусами, і в кінці кінців їх замінили великі вантажівки, повідомляє Sport.ua.

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Перша спроба виявилася не тільки невдалою, але і привела до серйозної травми. "В перший раз я визначав відстань буквально на око. Через це не розрахував довжину, не долетів і вдарився коліном".

Після минулорічної травми довелося довго відновлюватися. Але це лише додало мотивації для нового рекорду, який Титаренко успішно встановив цього літа. Рекорд офіційно зафіксувала Книга Рекордів України.

Відео стрибку

Головні параметри рекордного стрибка Олександра Тітаренка

Швидкість автовозів – 20-25 км/год.

Відстань від одного автовоза до іншого – 3.5 м.

Загальна відстань стрибка (відрив – приземлення) – 5.2 м.