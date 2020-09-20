Трагедия в Гане: восемь футболистов погибли после падения автобуса в реку – фото
В Гане молодежная команда ехала на регистрацию в футбольной лиге. Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в реку.
Шесть молодых футболистов погибли на месте, еще двое умерли в больнице. Об этом пишет Sports World Ghana.
Смотрите также Футболист сборной Украины Шахов покинул серию А и продолжит карьеру в Греции
Выжившим оказали первую медицинскую помощь, но еще четыре футболиста находятся в тяжелом состоянии.
В больницу доставили еще 24 футболистов с разной степенью сложности травм.
Авария в Гвинее
В марте автобус гвинейского футбольного клуба "Этуаль де Гвинея" из второго дивизиона попал в аварию, в результате которой девять игроков команды погибли.
Игроки ехали из столицы Конакри на выездной матч в Канкан – между городами 650 километров. Инцидент произошел менее чем на полпути, пострадавших эвакуировали обратно в столицу.