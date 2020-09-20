В Гане молодежная команда ехала на регистрацию в футбольной лиге. Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в реку.

Шесть молодых футболистов погибли на месте, еще двое умерли в больнице. Об этом пишет Sports World Ghana.

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Выжившим оказали первую медицинскую помощь, но еще четыре футболиста находятся в тяжелом состоянии.

В больницу доставили еще 24 футболистов с разной степенью сложности травм.

Ghana FA dispatches powerful delegation, mourns eight footballers killed in accident https://t.co/tLXBELurR8 pic.twitter.com/jPIGxDYB5e — Ghanasoccernet.com (@Ghanasoccernet) September 20, 2020

Sad day for Ghana. Eight (8) people out of this team have reportedly died while others have sustained injuries after a gory accident on the Offinso road. We mourn with African Vision FC . Rest well guys pic.twitter.com/qcOyOEiJaO — Stephen Zando (@stephenzando) September 20, 2020

Авария в Гвинее

В марте автобус гвинейского футбольного клуба "Этуаль де Гвинея" из второго дивизиона попал в аварию, в результате которой девять игроков команды погибли.

Игроки ехали из столицы Конакри на выездной матч в Канкан – между городами 650 километров. Инцидент произошел менее чем на полпути, пострадавших эвакуировали обратно в столицу.