Костюк обидно уступила в дебютном матче в Майами
Украинская теннисистка Марта Костюк 24 марта стартовала на турнире WTA 1000 в Майами (США). Украинка уступила представительнице Болгарии Цветане Пиронковой.
Источник:24 канал
Этот турнир стал первым для 18-летней Марты Костюк после того, как девушка заболела коронавирусом. Талантливая теннисистка смогла дать достойный бой сопернице, но до сих пор ослабленный организм дал о себе знать.
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Цветана Пиронкова (Болгария) – Марта Костюк (Украина) 2:1 (7:6, 3:6, 6:3)
В первом сете теннисистки отдали друг другу по три гейма на своих подачах и довели партию до тай-брейка, где сильнее оказалась представительница Болгарии – 7:6.
После первого сета Марте Костюк нужна была помощь физиотерапевта, который помог ей сравнять счет матча уже во второй партии. Ключевым стал пятый гейм, когда 18-летняя теннисистка из Украины вышла вперед в сете – 2:3. Далее в игре Пиронковой будто что-то сломалось, она трижды подряд отдавала геймы на своей подаче, а украинка сделала такую ошибку лишь однажды. В итоге – 3:6 победа украински.
Вылет в дебюте соревнований
Судьба выхода в следующий круг соревнований решалась в третьем сете. Где для Марты все перевернулось с ног на голову. Теннисистка из Болгарии уверенно повела в счете 4:1. Далее Костюк удалось на некоторое время вернуться в игру и показать все на что способна, но этого было мало – 6:3 сет за Пиронковой.
Цветана выбила Марту уже в дебютном матче в Майами. Кажется, коронавирус сильно повлиял на физическую форму украинской теннисистки. Это подтверждает и статистика матча – 7 двойных ошибок против одной у соперницы. Однако есть и положительные моменты. Марта смогла выполнить 5 эйсов. В то же время Пиронкова сделала подачу на вылет лишь однажды.
- В следующем раунде Пиронкова сыграет против седьмого номера посева Арины Соболенко из Беларуси (№8 WTA).
- Единственной из украинок, которая продолжает борьбу на турнире является Элина Свитолина. Первая ракетка Украины еще не выходила на корт в Майами. Ее первый матч состоится 25 февраля против американки Шелби Роджерс, которая в первой игре в двух сетах победила землячку Мэдисон Бренгл.
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