Друга ракетка України Сергій Стаховський зіграв в 1/8 фіналу турніру у Швейцарії. Досвідчений тенісист несподівано поступився 23-річному земляку Віталію Сачку у двох сетах.

Віталій Сачко створив сенсацію у швейцарському Лугано. 23-річний український тенісист вибив з 1/4 досвідченого земляка Сергія Стаховського.

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Сергія Стаховський (Україна) – Віталій Сачко (Україна) 0:2 (3:6, 1:6)

У першому сеті Сачко ідеально діяв на власній подачі, а от його суперник віддав два гейми на подачі. Найцікавішим став п'ятий затяжний гейм, який вирвав Стаховський – 2:3, але для перемоги у партії цього було замало.

У дев'ятому геймі Сергій відіграв у 23-річного суперника один брейк, але Сачко на наступній подачі завершив сет на свою користь – 3:6.

Здавалось, що у наступній партії Стаховський повинен був розізлитись на себе та дотиснути земляка. Однак гра Сачка знову була майже ідеальною. Він не дозволив Сергію взяти жодного гейму на свої подачі. А от Стаховський двічі зробив такий подарунок супернику.

Ідеальна гра від Сачка

Справжньою "вишенькою на торті" у цій зустрічі став шостий гейм за рахунку 1:4, коли Стаховський впевнено повів 40:0, але Віталій зумів наздогнати та навіть взяти брейк. Сергій не склав руки, зробив чотири поспіль брейки, але для успіху цього було недостатньо – 1:5 гейм за молодим українцем. У наступному геймі Сачко довів матч до логічної перемоги, взявши гейм з другої подачі на матч – 1:6.

Сачко вийшов в 1/4 фіналу турніру у Лугано. Для нього це буде лише другий чвертьфінал у кар'єрі. На Стаховського чекає ще один матч 25 березня у парному розряді. Де він у парі з Денисом Молчановим зіграють проти дуету Юліан Ленц / Даніель Мазур (обидва – Німеччина).