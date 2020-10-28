Украинский теннисист Виталий Сачко проиграл дебютный матч в основной сетке турниров ATP.

На соревнованиях в Вене 23-летний украинец в статусе лаки-лузера сражался против действующего чемпиона US Open Доминика Тима и уступил ему в двух сетах – 4:6, 5:7.

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За чуть менее 2 часа матча третья ракетка мира оформил два эйса и шесть брейков, трижды ошибившись при подаче.

В свою очередь, Сачко трижды подал навылет и реализовал четыре брейк-поинта, допустив четыре двойные ошибки. Ранее оппоненты не встречались.