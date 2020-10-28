Український тенісист Віталій Сачко програв дебютний матч в основній сітці турнірів ATP.

На змаганнях у Відні 23-річний українець в статусі лакі-лузера бився проти чинного чемпіона US Open Домініка Тіма і поступився йому в двох сетах – 4:6, 5:7.

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За трохи менше 2 години матчу третя ракетка світу оформив два ейси і шість брейків, тричі помилившись при подачі.

У свою чергу, Сачко тричі подав навиліт і реалізував чотири брейк-поінта, допустивши чотири подвійні помилки. Раніше опоненти не зустрічалися.