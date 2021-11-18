Об этом сообщил промоутер россиянина Алексей Авсецин.

К слову 25 лет назад братья Кличко дебютировали на профессиональном ринге: ретро видео

"Мурат Гассиев 25 декабря в Сочи проведет бой с Андреем Руденко за пояс IBF Intercontinental", – сказал Авсецин.

Что известно о Руденко и Гасиеве

На счету 28-летнего Гасиева 28 побед и одно поражение от украинского боксера Александра Усика на профессиональном ринге. Россиянин в октябре 2020 года дебютировал в тяжелом весе и за это время провел два успешных боя.

В активе 38-летнего Руденко 34 победы и пять поражений. Следует отметить, что во всех своих пяти проигранных боях украинец Руденко уступил соперникам по решению судей.

Украинец один раз боксировал на территории России – в 2017 году Руденко в Москве проиграл Александру Поветкину.