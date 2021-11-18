Про це повідомив промоутер росіянина Олексій Авсецін.

До слова 25 років тому брати Клички дебютували на професійному рингу: ретро відео

"Мурат Гассієв 25 грудня в Сочі проведе бій з Андрієм Руденком за пояс IBF Intercontinental", – сказав Авсецін.

Що відомо про Руденка та Гасієва

На рахунку 28-річного Гасієва 28 перемог та одна поразка від українського боксера Олександра Усика на професійному рингу. Росіянин у жовтні 2020 року дебютував у надважкій вазі і за цей час провів два успішні бої.

В активі 38-річного Руденка 34 перемоги та п'ять поразок. Варто зазначити, що у всіх своїх п'яти програних боях українець Руденко поступився суперникам рішенням суддів.

Українець один раз боксував на території Росії – у 2017 році Руденко у Москві програв Олександру Повєткіну.