Андрей со второй попытки показал результат 2.27 М. Проценко уступил Шелби Макивену только по количеству попыток, а победил Илья Иванюк (2.30 м).

К слову Призеру Олимпиады в Токио, отдавшей свою квартиру тренеру, предоставили еще одно жилье

Также Проценко обошел олимпийского чемпиона Джанмарко Тамбери, который стал 5-м. Он показал результат 2,24 м.

В четверг на этапе состоится основной день: Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко выступят в прыжках в высоту, Марина Бех-Романчук будет соревноваться в прыжках в длину, а Анна Рыжикова и Виктория Ткачук – в беге на 400 метров с барьерами.

Прыжки в высоту, мужчины

1. Илья Иванюк (атлет с нейтральным статусом) – 2,30 м

2. Шелби Макьюэн (США) – 2,27

3. Андрей Проценко (Украина) – 2,27