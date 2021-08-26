Андрій з другої спроби показав результат 2.27 м. Проценко поступився Шелбі Маківену тільки за кількістю спроб, а переміг Ілля Іванюк (2.30 м).

До слова Призерка Олімпіади в Токіо, яка віддала свою квартиру тренеру, отримала ще одне житло

Також Проценко обійшов олімпійського чемпіона Джанмарко Тамбері, який став 5-м. Він показав результат 2,24 м.

У четвер на етапі відбудеться основний день: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко виступлять у стрибках у висоту, Марина Бех-Романчук змагатиметься у стрибках в довжину, а Анна Рижикова і Вікторія Ткачук – в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Стрибки у висоту, чоловіки

1. Ілля Іванюк (атлет з нейтральним статусом) – 2,30 м

2. Шелбі Мак'юен (США) – 2,27

3. Андрій Проценко (Україна) – 2,27