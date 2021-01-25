Барселона 24 января сыграла на выезде против Гипускоа в рамках 21 тура чемпионата Испании. Украинский баскетболист Артем Пустовой внес весомый вклад в победу каталонского клуба.

Источник: 24 канал

Барселона уверенно одолела аутсайдера сезона – 68:110. Хотя для украинца Артема Пустового этот сезон скорее всего станет последним в футболке каталонского клуба, но он продолжает отдавать все силы на площадке.

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Хороший матч Пустового

Каталонцы на протяжении всей встречи владели преимуществом. Лишь в конце матча сопернику удалось навязать борьбу и завершить последнюю четверть вничью – 16:16. Но было уже слишком поздно. Первые три четверти остались в активе испанского гранда – 21:28, 15:34 и 16:32.

Пустовой провел на паркете 23 минуты и 30 секунд. За это время баскетболист из Украины набрал 10 очков, совершил 6 подборов, 3 блок-шота и 3 перехвата. Также Артем однажды терял мяч и четыре раза фолил. Рейтинг эффективности украинца составил +19, что является вторым лучшим показателем в команде.

Лучшим игроком матча стал американец Брэндон Дейвис из Барселоны. За 15 минут он набрал 18 очков и сделал 4 подбора.