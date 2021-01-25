Украинская баскетболистка Ольга Яцковец своей игрой в Швейцарии скоро обратит на себя внимание ведущих клубов Европы. Украинка в четвертом матче подряд оформляет дабл-дабл.

В рамках 11 тура чемпионата Швейцарии Винтертур Ольги Яцковец сыграл на выезде против Гелиоса. Команда украинки одержала убедительную победу – 73:84, пишет 24 канал.

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Удивительная игра

Стартовая четверть осталась за хозяйками встречи – 24:21. Все следующие четверти остались за гостями– 16:24, 21:23, 12:16.

Баскетболистка сборной Украины Яцковец провела на паркете 39 минут и 46 секунд. За это время украинка набрала 28 очков, совершил 14 подборов, 1 передачу и 1 перехват. Также Ольга запомнилась в матче 4 фолами и еще 7 раз теряла мяч.

23-летняя баскетболистка в четвертый раз подряд оформила дабл-дабл во встрече. Яцковец вторая в чемпионате по подборам – 9,8 за матч. Первая по блокшотам – 1,1. В предыдущем поединке Ольга набрала 16 очков и 12 подборов. В этом противостоянии украинка показала лучшую результативность.