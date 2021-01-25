Барселона 24 січня зіграла на виїзді проти Гіпускоа у рамках 21 туру чемпіонату Іспанії. Український баскетболіст Артем Пустовий зробив вагомий внесок у перемогу каталонського клубу.

Джерело: 24 канал

Барселона впевнено здолала аутсайдера сезону – 68:110. Хоча для українця Артема Пустового цей сезон швидше за все стане останнім у футболці каталонського клубу, але він продовжує віддавати всі сили на майданчику.

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Хороший матч Пустового

Каталонці протягом всієї зустрічі володіли перевагою. Лише наприкінці матчу супернику вдалось нав'язати боротьбу та завершити останню чверть у нічию – 16:16. Але було вже занадто пізно. Перші три чверті залишились у активі іспанського гранда – 21:28, 15:34 та 16:32.

Пустовий провів на паркеті 23 хвилини та 30 секунд. За цей час баскетболіст з України набрав 10 очок, здійснив 6 підбирань, 3 блок-шоти та 3 перехоплення. Також Артем одного разу втрачав м'яч та чотири рази фолив. Рейтинг ефективності українця склав +19, що є другим кращим показником у команді.

Найкращим гравцем матчу став американець Брендон Дейвіс з Барселони. За 15 хвилин він набрав 18 очок та зробив 4 підбирання.