Новобранец "Леха" Василий Кравец провел свой первый поединок в чемпионате Польши. Его команда одержала победу лишь в добавленные арбитром минуты к основному времени.

В 4-м туре чемпионата Польши "Лех" на своем поле сыграл против "Варты" и минимально победил соперника 1:0, пишет 24 канал.

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Минимальная победа

"Лех" не слишком уверенно начал новый сезон в Польше. Один из лидеров в прошлом чемпионате на старте получил два ничейных результата и одно поражение. Поэтому команде Кравца была нужна только победа в четвертом туре чемпионата.

Уже на 28-й минуте хозяева открыли счет благодаря удару Рамиреса. Но арбитр встречи просмотрев VAR изменил свое решение и отменил гол.

"Варта", которая является новичком лиги, сумела выстоять против фаворита и пропустила с пенальти лишь в компенсированное арбитром время. На 90+1 минуте Модер уверенно реализовал 11-метровый удар, который принес победу его команде.

Итоговый счет встречи – 1:0 в пользу "Леха".

В составе хозяев свой дебютный матч провел украинский защитник Василий Кравец, который лишь недавно перешел в польский клуб. Защитник вышел на замену на 75-й минуте встречи. Участия в эпизоде с пенальти украинец не принимал.

После первой победы "Леха" в новом сезоне, команда украинца набрала 5 пунктов и расположилась на 10 месте в турнирной таблице. В активе его соперника "Варты" лишь одно набранное очко и последняя позиция.

Пенальти в исполнении "Леха" смотрите видео