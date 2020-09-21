Новобранець "Леха" Василь Кравець провів свій перший поєдинок у чемпіонаті Польщі. Його команда здобула перемогу лише у додані арбітром хвилини до основного часу.

У 4-му турі чемпіонату Польщі "Лех" на власному полі зіграв проти "Варти" та мінімально переміг суперника 1:0, пише 24 канал.

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Мінімальна перемога

"Лех" не надто впевнено розпочав новий сезон у Польщі. Один із лідерів у минулому чемпіонаті на старті здобув два нічийних результати та одну поразку. Тому команді кравця була потрібна лише перемога у четвертому турі чемпіонату.

Вже на 28-й хвилині господарі відкрили рахунок завдяки удару Раміреса. Але арбітр зустрічі переглянувши VAR змінив своє рішення та скасував гол.

"Варта", яка є новачком ліги, зуміла вистояти проти фаворита і пропустила з пенальті лише у компенсований арбітром час. На 90+1 хвилині Модер впевнено реалізував 11-метровий удар, який приніс перемогу його команді.

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:0 на користь "Леха".

У складі господарів свій дебютний матч провів український захисник Василь Кравець, який лише нещодавно перейшов у польський клуб. Захисник вийшов на заміну на 75-й хвилині зустрічі. Участі у епізоді з пенальті українець не брав.

Після першої перемоги "Леха" у новому сезоні, команда українця набрала 5 пунктів та розташувалась на 10 місці у турнірній таблиці. У активі його суперника "Варти" лише одне набране очко та остання позиція.

Пенальті у виконанні "Леха" дивіться відео