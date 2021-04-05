Первым финалистом мужского чемпионата Италии по волейболу в Серии А стала команда Перуджа, за которую в нынешнем сезоне выступает капитан национальной сборной Украины Олег Плотницкий.

Перуджа – Монца 3:0 (25:19, 25:21, 25:21)

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4 апреля прошел третий поединок 1/2 финала чемпионата Италии по волейболу между Перуджи и Монце. Перуджа победила со счетом 3:0 и вышла в финал чемпионата.

Сам Плотницкий всю игру провел на площадке и набрал 10 очков.

Теперь Перуджа ждет окончания второй полуфинальной серии, в которой играют Трентино (Тренто) и Кучине-Любэ с Чивитанова. Здесь счет в серии 2:1 в пользу последних.