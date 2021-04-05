Першим фіналістом чоловічого чемпіонату Італії з волейболу в Серії А стала команда Перуджа, за яку в нинішньому сезоні виступає капітан національної збірної України Олег Плотницький.

Перуджа – Монца 3:0 (25:19, 25:21, 25:21)

Дивіться також Українець Плотницький не зміг пробитися у фінал Ліги чемпіонів

4 квітня пройшов третій поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату Італії з волейболу між Перуджею і Монцею. Перуджа перемогла з рахунком 3:0 і вийшла у фінал чемпіонату.

Сам Плотницький всю гру провів на майданчику і набрав 10 очок.

Тепер Перуджа чекає закінчення другої півфінальної серії, в якій грають Трентіно (Тренто) і Кучине-Любе з Чівітанова. Тут рахунок в серії 2:1 на користь останніх.