В среду, 24 марта, прошли два полуфинальных матча мужской волейбольной Лиги чемпионов. Итальянская Перуджа, в которой выступает украинский волейболист Олег Плотницкий, проиграла Трентино во втором матче – 2:3.

Перуджа унесла первые две партии, уверенно ведя игру. Но вот в третьем сете команда Витала Хейнена уступила, сыграв гораздо грязнее своих соперников.

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К разочарованию "дьяволов", ситуация в 4 сете не изменилась. 10 и 14 ошибок за две партии – это слишком много. Команда из Тренто сумела воспользоваться подарками от Перуджи и прошла в финал главного еврокубка. Пятый сет, который уже ничего не решал, "дьяволы" забрали с разгромным счетом 15:6.

Доигривающий сборной Украины Олег Плотницкий набрал 14 очков – 9 в атаке, 3 на подаче и 2 на блоке. Лучшими бомбардирами матча стали доигривающие сборной Польши и Перуджи Вильфредо Леон и диагональный Нидерландов и Трентино Нимир Абдель-Азиз – 21 и 17 очков соответственно.

Оба итальянских коллектива также пробились в полуфинал чемпионата Италии.