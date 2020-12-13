Украинский футболист Фехервара Иван Петряк дважды забил в ворота Будафока в 14-м туре чемпионата Венгрии.

Уже на 5 минуте Алеф открыл счет после подачи со штрафного. Затем наступила очередь Ивана Петряка, пишет 24 канал.

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Сначала украинец прошил голкипера мощным ударом с угла вратарской, а позже поразил пустые ворота после классного перехвата и паса от партнера – оставалось только попасть в рамку.

Фехервар – Будафока: видеообзор

Что известно о Петряке