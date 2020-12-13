Украинец Петряк оформил дубль в матче европейского чемпионата: видео
Украинский футболист Фехервара Иван Петряк дважды забил в ворота Будафока в 14-м туре чемпионата Венгрии.
Уже на 5 минуте Алеф открыл счет после подачи со штрафного. Затем наступила очередь Ивана Петряка, пишет 24 канал.
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Сначала украинец прошил голкипера мощным ударом с угла вратарской, а позже поразил пустые ворота после классного перехвата и паса от партнера – оставалось только попасть в рамку.
Фехервар – Будафока: видеообзор
Что известно о Петряке
- В этом сезоне Иван Петряк провел 17 матчей за свой клуб. На его счету шесть голов и две голевые передачи.
- В Фехервар игрок перешел из Шахтера в июне 2019 года, перед тем сезон сыграв в составе врага нынешней команды – Ференцвароша.
- Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает Петряка в 1,6 миллиона евро.
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