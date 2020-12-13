Український футболіст Фехервара Іван Петряк двічі забив у ворота Будафока у 14-му турі чемпіонату Угорщини.

Вже на 5 хвилині Алеф відкрив рахунок після подачі зі штрафного. Потім настала черга Івана Петряка, пише 24 канал.

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Спершу українець прошив голкіпера потужним ударом з кута воротарського, а пізніше вразив порожні ворота після класного перехоплення та пасу від партнера – залишалося лише влучити в рамку.

Фехервар – Будафока відеоогляд

Що відомо про Петряка