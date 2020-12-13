Українець Петряк оформив дубль у матчі європейського чемпіонату: відео
Український футболіст Фехервара Іван Петряк двічі забив у ворота Будафока у 14-му турі чемпіонату Угорщини.
Вже на 5 хвилині Алеф відкрив рахунок після подачі зі штрафного. Потім настала черга Івана Петряка, пише 24 канал.
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Спершу українець прошив голкіпера потужним ударом з кута воротарського, а пізніше вразив порожні ворота після класного перехоплення та пасу від партнера – залишалося лише влучити в рамку.
Фехервар – Будафока відеоогляд
Що відомо про Петряка
- У цьому сезоні Іван Петряк провів 17 матчів за свій клуб. На його рахунку шість голів і дві гольові передачі.
- В Фехервар гравець перейшов з Шахтаря в червні 2019 року, перед тим сезон зігравши в складі ворога нинішньої команди – Ференцвароша.
- Контракт футболіста з клубом розрахований до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює Петряк в 1,6 млн євро.
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