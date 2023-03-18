Юбилейная победа: непобежденный украинский боксер защитил титул чемпиона NABA

Почти год не выходил на ринг украинец Олег Довгун по прозвищу "Питбуль". Однако это не помешало непобежденному боксеру одержать очередную победу.

В ночь на 18 марта в американском Питтсбурге прошел вечер бокса. В главном поединке шоу украинский боксер Олег Довгун встретился с Хуаном Сентено из Никарагуа, пишет 24 канал.

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В 10-райдовом поединке Олег уверенно победил своего соперника и защитил титул чемпиона Северной Америки по версии NABA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг). Все судьи единогласно отдали Довгуну победу со счетом 100-90.

Непобежденный украинец прокомментировал свою победу.

"Благодарю мою команду, мы близки к чемпиону мира. Также спасибо за безумную поддержку, это было невероятно.

Я посвящаю свою победу украинскому народу и всем, кто помогает нам победить. Спасибо. Слава Украине", – написал Довгун в Instagram.

Карьера Олега Довгуна