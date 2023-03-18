В ночь на 18 марта в американском Питтсбурге прошел вечер бокса. В главном поединке шоу украинский боксер Олег Довгун встретился с Хуаном Сентено из Никарагуа, пишет 24 канал.
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В 10-райдовом поединке Олег уверенно победил своего соперника и защитил титул чемпиона Северной Америки по версии NABA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг). Все судьи единогласно отдали Довгуну победу со счетом 100-90.
Непобежденный украинец прокомментировал свою победу.
"Благодарю мою команду, мы близки к чемпиону мира. Также спасибо за безумную поддержку, это было невероятно.
Я посвящаю свою победу украинскому народу и всем, кто помогает нам победить. Спасибо. Слава Украине", – написал Довгун в Instagram.
Карьера Олега Довгуна
- Отметим, 28-летний уроженец Львовской области одержал 15 побед в 15 поединках на профи-ринге.
- В ноябре 2021 года Довгун в 10-рандовом поединке победил Гленна Дезурна и завоевал титул чемпиона по версии WBA NABA.
- В марте прошлого года Олег провел первую защиту титула в бою с Герамом Элояном.
- В настоящее время украинский боксер занимает 10-ю строчку рейтинга WBA в дивизионе второго легчайшего веса.