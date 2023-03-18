У ніч на 18 березня в американському Піттсбурзі відбувся вечір боксу. В головному поєдинку шоу український боксер Олег Довгун зустрівся з Хуаном Сентено з Нікарагуа, пише 24 канал.

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У 10-райндовому поєдинку Олег впевнено переміг свого суперника та захистив титул чемпіона Північної Америки за версією NABA у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг). Усі судді одноголосно віддали Довгуну перемогу із рахунком 100-90.

Непереможений українець прокоментував свою перемогу.

"Дякую моїй команді, ми близькі до чемпіона світу. Також дякую за шалену підтримку, це було неймовірно.

Я присвячую свою перемогу українському народу та всім, хто допомагає нам перемогти. Дякую. Слава Україні", – написав Довгун в Instagram.

Кар'єра Олега Довгуна