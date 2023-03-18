У ніч на 18 березня в американському Піттсбурзі відбувся вечір боксу. В головному поєдинку шоу український боксер Олег Довгун зустрівся з Хуаном Сентено з Нікарагуа, пише 24 канал.
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У 10-райндовому поєдинку Олег впевнено переміг свого суперника та захистив титул чемпіона Північної Америки за версією NABA у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг). Усі судді одноголосно віддали Довгуну перемогу із рахунком 100-90.
Непереможений українець прокоментував свою перемогу.
"Дякую моїй команді, ми близькі до чемпіона світу. Також дякую за шалену підтримку, це було неймовірно.
Я присвячую свою перемогу українському народу та всім, хто допомагає нам перемогти. Дякую. Слава Україні", – написав Довгун в Instagram.
Кар'єра Олега Довгуна
- Зазначимо, 28-річний уродженець Львівської області здобув 15 перемогу у 15 поєдинках на профі-рингу.
- У листопаді 2021 року Довгун у 10-рандовому поєдинку переміг Гленна Дезурна та заволодів титулом чемпіона за версією WBA NABA.
- У березні минулого року Олег провів перший захист титулу в бою з Герамом Елояном.
- На цей час український боксер посідає 10 сходинку рейтингу WBA у дивізіоні другої найлегшої ваги.