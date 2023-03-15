Это будет первый поединок украинского боксера с 2023 года. В последний раз Игорь Шевадзуцкий боксировал в августе 2022 года, когда по решению судей победил Кевина Джонсона.
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Попытается нанести сопернику его второе поражение в карьере
Поединок против Мартина Баколе намечен на 22 апреля. Бой примет польский город Жешув, поэтому у украинца будет безумная поддержка от земляков и наших польских друзей.
Промоутерская компания Boxxer опубликовала постер вечера бокса в Польше.
Игорь Шевадзуцкий – Мартин Баколе / Фото из инстаграмма Boxxer
Большее внимание к этому бою привлечено после заявлений Баколе об Усике. Как будто он отправлял в нокаут Александра в тренировочном лагере украинца, где он был спарринг-партнером нашего чемпиона мира.
Промоутер Александр Красюк опроверг такие слова и заявил, что сам Мартин чуть не побывал в нокауте от Усика, но Александр остановился в последние моменты, чтобы не добивать своего соперника. Также представитель Усика назвал Баколе лучшим спарринг-партнером Александра.
Статистические данные боксеров
- На счету Шевадзуцкого 10 побед, 8 из которых были оформлены досрочно.
- Баколе провел в профессионалах 19 поединков, в которых торжествовал 18 раз. Пока единственное поражение ему нанес Майкл Хантер из США в 2018 году.