Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аллен (18-5-2, 15 КО) объявил о завершении спортивной карьеры.

Аллен признался в инстаграме, что еще год назад, проводя поединки, и не подумывал о таком решении, но нынешняя ситуация все изменила.

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"Причина, по которой я больше не буду выходить в ринг очень проста: я не хочу, чтобы меня больше били. Давно прошли те времена, когда будучи юным я просто хотел драться. Все, что я хочу сейчас, это милая тихая жизнь с женой и здоровыми детьми. Быть счастливым и толстеть", – написал спортсмен.

Что известно о Дэвиде Аллене

Боксер известен в Великобритании как "народный чемпион". Он проводил бои с Диллианом Уайтом, Луисом Ортисом и Тони Йокой, однако проиграл им.

Также Аллен принимал участие в подготовительном процессе украинца Александра Усика перед его поединком с британцем Дереком Чисорой.