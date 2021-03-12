Атакующий защитник Детройт Пистонс и сборной Украины Святослав Михайлюк установил личный рекорд по количеству ассистов за матч в НБА.

Шарлотт – Детройт 105:102 (30:22, 18:17, 25:33, 32:30)

В игре против Шарлотт Хорнетс баскетболист отдал 8 результативных передач, набрал 11 очков (1/1 двухочковых, 3/10 трехочковых), сделал 4 подбора, 2 перехвата при 2 фолах и 1 потери.

Смотрите также Лень не набрал ни одного очка в проигранном матче Вашингтона в НБА: видео

Прошлым рекордным показателем по количеству ассистов Михайлюка были 7 передач в матче против Юты 7 марта 2020 года. Святослав провел на площадке 26 минут, его рейтинг "плюс-минус" составил "+3".

Для его команды поражение стало уже 27-м в 37 матчах регулярного сезона. Пистонс замыкают таблицу Восточной конференции.

Видео действий Михайллюка в матче с Шарлотт