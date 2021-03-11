Вашингтон 11 марта сыграл на выезде против Мемфиса в регулярном чемпионате НБА. Хозяева с украинским баскетболистом Алексеем Ленем потерпели очередное поражение.

Вашингтон не смог продолжить победную серию, которую начал матчем против Клипперса. Почти на протяжении всего поединка преимуществом на площадке владели хозяева. Только вторая четверть осталась за гостями.

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Мемфис – Вашингтон 127:112 (35:26, 32:36, 27:23, 33:27)

Совсем немного времени провел на паркете украинский центровой Алексей Лень – 2 минуты 29 секунд. За это время он запомнился одним подбором в защите. Такого невнятного поединка в составе Вашингтона украинец еще не проводил.

27-летний баскетболист стал наименее эффективным игроком матча в составе обеих команд. Для Вашингтона это поражение стало уже 21-м в сезоне при 14 победах. Сейчас клуб Леня занимает 12 место среди 15 команд Восточной конференции. Последнюю строчку продолжает занимать Детройт, за который выступает другой украинец – Святослав Михайлюк.

Вашингтон попытается реабилитироваться в следующем матче против Филадельфии. Поединок состоится 13 марта.

Мемфис – Вашингтон видеообзор