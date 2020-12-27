Украинский защитник Детройт Пистонс Святослав Михайлюк сыграл больше 23 минут в матче регулярного чемпионата НБА против Кливленд Кавальерс (119:128).

Детройт – Кливленд 119:128 OT (26:26, 27:33, 33:22, 15:20, 11:11 7:16)

За отведенное время Михайлюк набрал 12 очков и стал пятым по результативности в составе "поршней". На его счету также 3 подбора и 2 передачи, пишет 24 канал.

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Команда Михайлюка уступила в двух овертаймах 119:128 и пока в новом сезоне не побеждала.

Другой украинец Алексей Лень, выступающий за Торонто Рэпторс, был внесен в заявку на поединок, но на паркете так и не появился. Его клуб проиграл Сан-Антонио со счетом 114:119.

Детройт – Кливленд видеообзор