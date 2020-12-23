В США стартовал новый сезон НБА. В одном из первых матчей действующие чемпионы Лос-Анджелес Лейкерс принимали Лос-Анджелес Клипперс. Во время игры произошел курьезный инцидент.

В конце первого периода звездный игрок Клипперс Пол Джордж попал в курьезную ситуацию. Об этом сообщает 24 канал.

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Джордж получил передачу и решил продолжить атаку пасом на партнера. Пол сразу отпасовал к лицевой линии, но там не оказалось ни одного баскетболиста Клипперс.

Возможно, Пол просто перепутал партнера с арбитром или же его внимание отвлекло движение поднявшего руку Люка Кеннарда.

Смотрите видео курьезного момента

В итоге Клипперс одержали довольно неожиданную победу со счетом 116:109.