Український захисник Детройт Пістонз Святослав Михайлюк відіграв більше 23 хвилин в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Клівленд Кавальєрс (119:128).

Детройт – Клівленд 119:128 OT (26:26, 27:33, 33:22, 15:20, 11:11 7:16)

За відведений час Михайлюк набрав 12 очок і став п'ятим за результативністю в складі "поршнів". На його рахунку також 3 підбирання та 2 передачі, пише 24 канал.

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Команда Михайлюка поступилася в двох овертаймах 119:128 і поки в новому сезоні не перемагала.

Інший українець Олексій Лень, який виступає за Торонто Репторс, був внесений в заявку на поєдинок, але на паркеті так і не з'явився. Його клуб програв Сан-Антоніо з рахунком 114:119.

Детройт – Клівленд відеоогляд