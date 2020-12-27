Українець Михайлюк провів результативний матч у НБА: Детройт програв у двох овертаймах
Український захисник Детройт Пістонз Святослав Михайлюк відіграв більше 23 хвилин в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Клівленд Кавальєрс (119:128).
Детройт – Клівленд 119:128 OT (26:26, 27:33, 33:22, 15:20, 11:11 7:16)
За відведений час Михайлюк набрав 12 очок і став п'ятим за результативністю в складі "поршнів". На його рахунку також 3 підбирання та 2 передачі, пише 24 канал.
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Команда Михайлюка поступилася в двох овертаймах 119:128 і поки в новому сезоні не перемагала.
Інший українець Олексій Лень, який виступає за Торонто Репторс, був внесений в заявку на поєдинок, але на паркеті так і не з'явився. Його клуб програв Сан-Антоніо з рахунком 114:119.
Детройт – Клівленд відеоогляд
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