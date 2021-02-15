Украинец Святослав Михайлюк принял участие в очередном матче Детройта. Команда при этом обыграла Нью-Орлеан – 123:112.

Детройт – Нью-Орлеан 123:112 (30:40, 34:22, 33:27, 26:23)

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Баскетболист провел 25 минут в игре с Нью-Орлеан Пеликанс. За это время Михайлюк набрал 18 очков (7-11 с игры, 4-8 трехочковые), сделал 2 подбора, отдал 3 передачи и совершил 2 блок-шота.

Больше очков, чем Михайлюк, в составе Пистонс набрал лишь Джош Джексон (21). Отметим, что в нынешнем сезоне Святослав уже набирал 18 очков в январе против Милуоки, и тот успех все же немногим лучше нынешнего, поскольку тогда Михайлюк сыграл всего 18 минут.

С другой стороны, команда тогда проиграла, а на этот раз – выиграла. Правда, "Детройт" и теперь занимает предпоследнее место в Восточной конференции, так что радоваться можно пока только локальному успеху.

Детройт-Нью – Орлеан видеообзор матча