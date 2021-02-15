Українець Святослав Михайлюк взяв участь у черговому матчі Детройта. Команда при цьому обіграла Нью-Орлеан – 123:112.

Детройт – Нью-Орлеан 123:112 (30:40, 34:22, 33:27, 26:23)

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Баскетболіст провів 25 хвилин у грі з Нью-Орлеан Пеліканс. За цей час Михайлюк набрав 18 очок (7-11 з гри, 4-8 триочкові), зробив 2 підбирання, віддав 3 передачі та здійснив 2 блок-шоти.

Більше очок ніж Михайлюк в складі Пістонс набрав лише Джош Джексон (21). Відзначимо, що в нинішньому сезоні Святослав вже набирав 18 очок в січні проти Мілуокі і той успіх все ж трохи краще нинішнього, оскільки тоді Михайлюк зіграв всього 18 хвилин.

З іншого боку, команда тоді програла, а на цей раз – виграла. Правда, "Детройт" і тепер займає передостаннє місце в Східній конференції, так що радіти можна поки тільки локальному успіху.

Детройт – Нью-Орлеан відеоогляд матчу