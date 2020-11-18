Український баскетболіст Святослав Михайлюк продовжить виступати в НБА. Святослав залишається у "Детройт Пістонс".

Журналіст Yahoo Sports Кейт Сміт інформує, що "Детройт" активував опцію на сезон-2020/2021 у контракті Святослава Михайлюка.

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Якщо до 21 листопада Михайлюк не відмовиться, то його зарплата в розмірі 1,6 мільйона доларів стане офіційно гарантованою.

Через рік він стане обмежено вільним агентом.

Per league sources: The Detroit Pistons have exercised their 2020-21 team option for Svi Mykhailiuk. Mykhailiuk now has a fully non-guaranteed contract. His contract will become fully guaranteed if he's not waived on/before 11/21/20.



(He won't be waived.) — Keith Smith (@KeithSmithNBA) November 18, 2020

Статистика Михайлюка. У минулому сезоні українець зіграв 56 матчів, набираючи 9,0 очка, роблячи 1,9 підбирання і 1,9 передачі за 22 хвилини на паркеті.