Українець Михайлюк отримав новий контракт у клубі НБА
Український баскетболіст Святослав Михайлюк продовжить виступати в НБА. Святослав залишається у "Детройт Пістонс".
Журналіст Yahoo Sports Кейт Сміт інформує, що "Детройт" активував опцію на сезон-2020/2021 у контракті Святослава Михайлюка.
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Якщо до 21 листопада Михайлюк не відмовиться, то його зарплата в розмірі 1,6 мільйона доларів стане офіційно гарантованою.
Через рік він стане обмежено вільним агентом.
Що відомо про кар'єру Михайлюка в НБА?У 2018 році він був обраний у другому раунді драфту НБА під загальним 47-м номером командою "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 липня підписав трирічний контракт з клубом на суму 4,6 мільйона доларів. 6 лютого 2019 року був обміняний до "Детройт Пістонс" на Реджі Буллока та право на драфт-пік другого раунду.
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