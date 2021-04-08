Украинский баскетболист Оклахомы Святослав Михайлюк сыграл в матче НБА против Шарлотт (102:113). Это четвертое подряд поражение команды украинца.

Оклахома – Шарлотт 102:113 (29:32, 22:24, 26:29, 25:28)

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Святослав Михайлюк за 31 минуту принес "Тандер" 12 очков (4 из 8 трехочковых), а также собрал 3 подбора и отдал 5 результативных передач. Показатель полезности украинца составил "-6".

В текущем сезоне Михайлюк в среднем за игру набирает по 7,7 очка, 2,3 подбора и 1,6 передачи. После обмена в Оклахому из Детройта Святослав приносит своей новой команде по 10,4 очка, 3,2 подбора и 1,6 передачи.

Другой украинец Алексей Лень вышел в старте Вашингтона в матче с Орландо (131:116). За 16 минут на паркете он набрал 2 очка (1-4 с игры) и сделал 4 подбора.

Оклахома – Шарлотт видеообзор