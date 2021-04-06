Оклахома Михайлюка и Вашингтон Леня провели матчи в НБА. Клубы украинских баскетболистов потерпели очередные поражения.

Вашингтон был близок к успеху в матче против Торонто. Лишь три очка отделили клуб Алексея Леня от победы.

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Торонто – Вашингтон 103:101 (19:28, 32:33, 24:25, 28:15)

На протяжении всего матча гости владели преимуществом, но неудачная игра в последней четверти позволила Торонто победить. Свое время на паркете получил Лень. Украинец сыграл 39 минут 14 секунд. За это время украинец набрал 13 очков, сделал 8 подборов, 4 блок-шота, 3 потери мяча и 4 персональные фолы.

Даже такая результативность не позволила его команде праздновать успех. После этой встречи черная серию из поражений у Вашингтона составляет уже 4 поединка. Сейчас клуб идет 13-м среди 15 команд Восточной конференции.

В ночь с 5 на 6 апреля свой матч сыграла Оклахома Святослава Михайлюка.

Торонто – Вашингтон видеообзор

Оклахома – Детройт 108:132 (19:30, 28:28, 30:35, 31:39)

Лишь во второй четверти хозяева смогли дать достойный бой сопернику. Все остальные остались за гостями. Оклахома вслед за Вашингтоном потерпела поражение. Михайлюк провел в футболке хозяев 26 минут 11 секунд и стал одним из лучших игроков матча в составе обеих команд.

Святослав набрал 17 очков, сделал 3 подбора и 2 передачи, 4 перехвата и 1 потеря мяча. Украинец стал третьим по эффективности во встрече.

После 20-го поражения в сезоне Оклахома находится на 13 позиции в таблице Западной конференции.

Следующий матч Вашингтон сыграет 8 апреля на выезде против Орландо. Оклахома 7 апреля выйдет на домашнюю площадку против Денвера.

Оклахома – Детройт видеообзор матча