Український баскетболіст Оклахоми Святослав Михайлюк зіграв в матчі НБА проти Шарлотт (102:113). Це четверта поспіль поразка команди українця.

Оклахома – Шарлотт 102:113 (29:32, 22:24, 26:29, 25:28)

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Святослав Михайлюк за 31 хвилину приніс "Тандер" 12 очок (4 з 8 триочкових), а також зібрав 3 підбирання та віддав 5 результативних передач. Показник корисності українця склав "-6".

У поточному сезоні Михайлюк в середньому за гру набирає по 7,7 очка, 2,3 підбирання і 1,6 передачі. Після обміну в Оклахому з Детройта Святослав приносить своїй новій команді по 10,4 очка, 3,2 підбирання і 1,6 передачі.

Інший українець Олексій Лень вийшов у старті Вашингтона в матчі з Орландо (131:116). За 16 хвилин на паркеті він набрав 2 очки (1-4 з гри) і зробив 4 підбирання.

Оклахома – Шарлотт відеоогляд