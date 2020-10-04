Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк победил на этапе Кубка FIS в Рышнове (Румыния). 20-летний спортсмен занял третье в истории Украины "золото" в рамках стартов под эгидой FIS.

Для 20-летнего прыгуна эта награда стала первой на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Участие в старте приняли представители Румынии, Чехии, Словакии и США, пишет 24 канал.

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Историческая победа для Украины

Первое место украинец гарантировал себе по результатам двух попыток. Его длина прыжков составила 91 и 93 метра соответственно. В общей сумме баллов это получилось 222.1.

Второе и третье места заняли представители Румынии. "Серебро" получил Николя Митрофан, а тройку лидеров замкнул Андрей Фелдорена.

Украинец опередил своего ближайшего конкурента на семь баллов. Украина могла претендовать даже на еще одну награду, если бы более опытный Виталий Калиниченко не был бы дисквалифицирован.

Он после второго прыжка показывал вообще лучший результат по дальности полета.

Всего на этапе Кубка FIS в Рышнове соревнуется пять украинских прыгунов.

Кто еще боролся из украинцев

Антон Корчук – 8 место

Андрей Васкул – 12 место

Юрий Янюк – 18 место

Важно! До этого старта Украина еще в далеком 2011 году одерживала победу на подобных стартах. Тогда "золото" в свою копилку положил Виталий Шумбарец. Он сначала 9 января одержал историческую для Украины победу на этапе в Словакии, а уже в начале августа того же года добавил в свой актив еще одну золотую награду в Польше.