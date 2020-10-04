Український стрибун з трампліна Євген Марусяк переміг на етапі Кубка FIS у Ришнові (Румунія). 20-річний спортсмен здобув третє в історії України "золото" у рамках стартів під егідою FIS.

Для 20-річного стрибуна ця нагорода стала першою на змаганнях під егідою Міжнародної федерації лижного спорту. Участь у старті взяли представники з Румунії, Чехії, Словаччини та США, пише 24 канал.

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Історична перемога для України

Перше місце українець гарантував собі за результатами двох спроб. Його відстань стрибків склала 91 та 93 метри відповідно. у загальній сумі балів це вийшло 222.1.

Друге та третє місця посіли представники Румунії. "Срібло" здобув Ніколя Мітрофана, а трійку лідерів замкнув Андрея Фелдорена.

Українець випередив свого найближчого конкурента на сім балів. Україна могла претендувати навіть на ще одну нагороду, якби більш досвідчений Віталій Калініченко не був би дискваліфікований.

Він після другого стрибка показував взагалі найкращий результат за дальністю польоту.

Загалом на етапі Кубка FIS в Ришнові змагається п'ять українських стрибунів.

Хто ще змагався з українців

Антон Корчук – 8 місце

Андрій Васкул – 12 місце

Юрій Янюк – 18 місце

Важливо! До цього старту Україна ще у далекому 2011 році здобувала перемогу на подібних стартах. Тоді "золото" у свою скарбничку поклав Віталій Шумбарець. Він спершу 9 січня здобув історичну для України перемогу на етапі у Словаччині, а вже на початку серпня того ж року додав у свій доробок ще одну золоту нагороду у Польщі.