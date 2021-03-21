Українець Маліновський забив пенальті за Аталанту: відео
Український футболіст Аталанти Руслан Маліновський відкрив рахунок у матчі проти Верони у 28 турі Серії А. Після першого тайму рахунок у матчі 0:2.
Джерело:24 канал
Футболіст відкрив рахунок на 33-й хвилині, реалізувавши пенальті. На 43-й хвилині Руслан також зробив асист Сапаті, який подвоїв рахунок у матчі.
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Відео голу Маліновського
Відео асисту Маліновського
Тепер на рахунку 27-річного українця 3 голи і 4 асисти в 26 матчах поточного чемпіонату Італії. Ще один м'яч він забив у Кубку країни.
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