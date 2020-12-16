Украинский вратарь Реала Андрей Лунин до сих пор не дебютировал за первую команду мадридцев в официальном матче.

По информации Football Espana, Лунин установил рекорд среди голкиперов "сливочных" по времени пребывания в клубе без дебюта.

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За это время в команде сменилось три главных тренера – Хулен Лопетеги, Сантьяго Солари и Зинедин Зидан.

Карьера Лунина в Реале

Реал приобрел Лунина в июле 2018 года, голкипер находится на контракте в клубе уже 30 месяцев. По информации источника, это самое продолжительное пребывание вратаря в Реале без дебюта в официальном матче.

Лунин пока выступал за мадридский клуб только в товарищеских встречах, а также находился в аренде в Вальядолиде, Леганесе и Овьедо.

В нынешнем сезоне Лунин постоянно попадает в заявку команды, но остается в запасе.