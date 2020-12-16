Український воротар Реала Андрій Лунін досі не дебютував за першу команду мадридців в офіційному матчі.

За інформацією Football Espana, Лунін встановив рекорд серед голкіперів "вершкових" за часом перебування в клубі без дебюту.

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За цей час в команді змінилося три головних тренера – Хулен Лопетегі, Сантьяго Соларі і Зінедін Зідан.

Кар'єра Луніна в Реалі

Реал придбав Луніна в липні 2018 року, голкіпер перебуває на контракті в клубі вже 30 місяців. За інформацією джерела, це найтриваліше перебування воротаря в Реалі без дебюту в офіційному матчі.

Лунін поки виступав за мадридський клуб тільки в товариських зустрічах, а також перебував в оренді у Вальядоліді, Леганесі і Ов'єдо.

У нинішньому сезоні Лунін постійно потрапляє в заявку команди, але залишається в запасі.