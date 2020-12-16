Во вторник, 15 декабря, Андерлехт на своем поле принимал Остенде в рамках 18-го тура чемпионата Бельгии. Хозяева в меньшинстве минимально победили соперника.

В стартовом составе Андерлехта вышел украинский легионер Богдан Михайличенко. На позиции правого защитника украинец отыграл весь матч и помог команде праздновать второй успех подряд в чемпионате Бельгии, пишет 24 канал.

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Волевая победа

В середине первого тайма хозяева на поле показали, кто фаворит во встрече. Нмеча воспользовался нелепой ошибкой защитника. На замахе убрал одного соперника, затем второго и пробил в дальний угол. Голкипер прикоснулся кончиками пальцев к мячу, но спасти собственные владения так и не смог. Счет матча был открыт – 1:0.

Первый гол

После перерыва Андерлехт увеличил счет. Хозяева классно сыграли в стеночку. Только ценой нарушения правил игроки Остенде смогли остановить голевую атаку – пенальти. К отметке подошел автор первого гола в матче Нмеча и просто поиздевался над голкипером. Такой удар вратарь мог легко забрать в руки, но слишком рано упал, а мяч пролетел над ногами голкипера – 2:0.

Нарушение правил

Пенальти

За 20 минут до конца встречи хозяева придумали сами себе проблемы – удаление получил Лисссенс. Гостям удалось реализовать большинство. На 83-й минуте после розыгрыша штрафного Михайличенко головой сбросил мяч на своего голкипера, чтобы разрядить ситуацию. Но игра вратаря в этом эпизоде осталяет желать лучшего. Голкипер задержался на линии и не успел забрать мяч в руки. Его опередил Макгиен и перевел мяч в ворота – 2:1.

Гол от гостей

Этот гол поставил грубую точку во встрече. Андерлехт одержал вторую победу подряд. После победы команда украинца вышла на 4 строчку в турнирной таблице.