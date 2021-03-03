В ночь на 3 марта в США состоялось 6 матчей регулярного чемпионата НБА. Вашингтон с украинцем Алексеем Ленем проиграл Мемфису.

Вашингтон – Мемфис 111:125 (33:35, 23:36 22:25 33:29)

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Наш соотечественник, сойдя с лавки, отыграл 19 минут, за которые принес команде 4 очка, а также сделал 7 подборов, 2 блок-шота и 1 передачу при 2 фолы.

Показатель полезности Леня в матче с Мемфисом стал лучшим в Вашингтоне.

Для Алексея этот матч стал 19-м в сезоне за Вашингтон. В среднем Алексей приносит команде 6,4 очка и выполняет 3,7 подбора за матч.

В ночь на пятницу, 5 марта, Визардс примут Лос-Анджелес Клипперс. Начало матча – в 2:00 по киевскому времени.

Вашингтон – Мемфис видеообзор