У ніч на 3 березня в США відбулося 6 матчів регулярного чемпіонату НБА. Вашингтон з українцем Олексієм Ленем програв Мемфісу.

Вашингтон – Мемфіс 111:125 (33:35, 23:36 22:25 33:29)

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Наш співвітчизник, вийшовши з лавки, відіграв 19 хвилин, за які приніс команді 4 очки, а також зробив 7 підбирань, 2 блок-шота і 1 передачу при 2 фоли.

Показник корисності Леня в матчі з Мемфісом став найкращим у Вашингтоні.

Для Олексія цей матч став 19-м у сезоні за Вашингтон. В середньому Олексій приносить команді 6,4 очка і виконує 3,7 підбори за матч.

У ніч на п’ятницю, 5 березня, Візардс приймуть Лос-Анджелес Кліпперс. Початок матчу – о 2:00 за київським часом.

Вашингтон – Мемфіс відеоогляд