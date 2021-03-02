Украина поднялась в рейтинге ФИБА, обойдя Китай
ФИБА опубликовала обновленный рейтинг баскетбольных сборных мира. Украина улучшила свою позицию, поднявшись на одну строчку вверх.
Источник:ФИБА
В обновленном рейтинге ФИБА сборная Украины занимает 28-е место. Украина поднялась вверх, обойдя сборную Китая.
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Среди европейских сборных украинцы на 16-ом месте.
Лидером мирового рейтинга по-прежнему остается сборная США. Далее разместились сборные Испании, Австралии, Аргентины и Сербии. На 6-ое место вышла сборная Греции, которая обошла Францию.
Напомним, команда Айнарс Багатскиса победила Словению (70:65) и Венгрию (97:63) в заключительных матчах квалификации чемпионата Европы 2022 и вышла на Евробаскет с первого места в группе.
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